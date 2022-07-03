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Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...

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Giriş: 03.07.2022 18:33
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam gelmesinin ardından diğer markaların da zamlanacağı iddiaları sosyal medyada ortaya atıldı. Tütün tiryakileri kullandıkları sigara markalarının yeni fiyatlarını merak ediyor. Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigaraların güncel fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? En ucuz sigara hangisi? 3 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi?
Sigara fiyatlarına zam geldi mi?
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