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Sıfır atıkta yeni dönem! Depozito düzenlemesi hayata geçiyor!

İHA
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Giriş: 21.11.2021 11:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye, 1 Ocak 2022 itibariyle Depozito İade Sistemi'ne geçecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülecek çalışmalar son aşamaya gelirken, depozito sisteminin nasıl işleyeceği de belirlendi. İşte detaylar...
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