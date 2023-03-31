Sıfır Atık Projesi’nin başarısı ülke sınırlarını aştı! 62,2 milyar TL ekonomik kazanç

Sıfır Atık Projesi'nin başlatıldığı 2017'den bu yana toplanan atıklardan 62,2 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda 6 yılda 164 bin bina sıfır atığa geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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