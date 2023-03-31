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Sıfır Atık Projesi’nin başarısı ülke sınırlarını aştı! 62,2 milyar TL ekonomik kazanç

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 15:56
Sıfır Atık Projesi'nin başlatıldığı 2017'den bu yana toplanan atıklardan 62,2 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda 6 yılda 164 bin bina sıfır atığa geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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62,2 milyar TL ekonomik kazanç
62,2 milyar TL ekonomik kazanç
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