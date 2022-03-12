12 Mart 2022, Cumartesi
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Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler! ''Hakkınızda şikayet var'' diyerek...
Siber dolandırıcıların ağına bu sefer öğretmenler düştü. Sosyal medyadan öğretmenleri hedef alan dolandırıcılar, açtıkları “Öğretmenden Şikayetler” internet sitesi üzerinden hakkınızda şikayet var denilerek sosyal medya hesaplarını ele geçirdi.