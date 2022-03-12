12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler! ''Hakkınızda şikayet var'' diyerek...

Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler! ''Hakkınızda şikayet var'' diyerek...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 18:42
Siber dolandırıcıların ağına bu sefer öğretmenler düştü. Sosyal medyadan öğretmenleri hedef alan dolandırıcılar, açtıkları “Öğretmenden Şikayetler” internet sitesi üzerinden hakkınızda şikayet var denilerek sosyal medya hesaplarını ele geçirdi.
Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler!
Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler!
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
Ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi’ne açıldı
Ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi’ne açıldı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
İşte savaşın maliyeti!
İşte savaşın maliyeti!
Petrol ve altın fiyatları düşüşe geçti
Petrol ve altın fiyatları düşüşe geçti
Ekonomide diplomasi umudu
Ekonomide diplomasi umudu
Biden’ın gizemli petrol hamlesi!
Biden’ın gizemli petrol hamlesi!
Rusya’ya görülmemiş ambargo!
Rusya'ya görülmemiş ambargo!
Konut fiyatları neden yükseldi?
Konut fiyatları neden yükseldi?
Yaptırımlara Rusya’dan misilleme!
Yaptırımlara Rusya'dan misilleme!
Marketlerde ayçiçek yağı denetimi
Marketlerde ayçiçek yağı denetimi
Daha Fazla Video Göster