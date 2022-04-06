06 Nisan 2022, Çarşamba
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SGK’nın maaş mesajı ne anlama geliyor?
Sosyal Güvenlik Kurulu’ndan vatandaşlara gönderilen mesaj ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, “e-Devlet’e girip SGK sistemine geçtikten sonra oraya cep telefonunuzu tanımlarsanız SGK gelişmelerden sizi haberdar ediyor. Maaşınızla ilgili primlerinizle ilgili mesajlar alıyorsunuz. e-Devlete girelim ve cep telefonumuzu oraya kaydettirelim çünkü faydalı mesajlar geliyor.” ifadelerini kullandı.