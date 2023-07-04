SGK ve Bağ-Kur maaşına 3 zam birden! Kademli zam kök aylık üzerinden yapılacak

Emekli memur maaş zammı için gözler 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde kademeli zam formülü masada. Bu formülle, refah payı artışı ve enflasyon farkı ile birlikte emeklilere üç zam birden yapılması planlanıyor. Kademeli zam kök aylık üzerinden yapılacak. İşte olası senaryolar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Konuya dair A Haber'e konuşan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin, "Memur ve memur emeklilerine mevcut toplu sözleşmeye göre temmuz ayı artışları var bir de enflasyon artışları var ama bunun yanı sıra bir de refah payı söz konusu olacak." dedi.

Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde kademeli zam formülü masada. Tarkan Zengin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dikkate alarak seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yine Hazine ve Maliye Bakanlığına talimat vererek ortak bir çalışma yapıldığını ifade etmişti" sözlerini kullandı.

Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üç zam birden yapılması planlanıyor. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken temmuz zammı ise kök maaş üzerinden yapılacak. Örneğin, kök aylığı 3 bin 500 liranın altında olanlara yüzde 50, 3 bin 500 -5 bin 500 lira arasındakilere yüzde 45, 5 bin 500 -7.bin 500 lira arasındakilere yüzde 40, 7 bin 500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek

İŞTE OLASI SENARYOLAR

-3.500 liranın altında olanlara yüzde 50 zam

-3 bin 500-5 bin 500 lira arasındakilere yüzde 45 zam

-5 bin 500-7.Bİn 500 lira arasındakilere yüzde 40 zam

-7 bin 500-10 bin lira arasındakilere yüzde 35 zam

Bu konu hakkında Tarkan Zengin, "Özellikle dar ve sabit gelirlileri yani emeklileri işçileri memurları enflasyonun tahribatına karşı koruma politikası gereği bu dönemde de yine bir refah payı artışı söz konusu olacak." şeklinde konuştu.