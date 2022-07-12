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Sevinçli Köyü’nde petrol heyecanı! Yıllar önce çalışma yapılmış üstü kapatılmış

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Giriş: 12.07.2022 11:15
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Köyü’nde yaşayanlar, bölgede yıllar önce yapılan çalışmalarda büyük miktarda petrol rezervinin bulunduğunu ancak üzerinin kapandığını söylüyor. Vatandaşlar bölgede çalışma yapılmasını ve petrol aranmasını istiyor.
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