Sevinçli Köyü’nde petrol heyecanı! Yıllar önce çalışma yapılmış üstü kapatılmış

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Köyü’nde yaşayanlar, bölgede yıllar önce yapılan çalışmalarda büyük miktarda petrol rezervinin bulunduğunu ancak üzerinin kapandığını söylüyor. Vatandaşlar bölgede çalışma yapılmasını ve petrol aranmasını istiyor.

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