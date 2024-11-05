05 Kasım 2024, Salı
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Serbest piyasa bu değil! 70 liralık ürün 500 TL olur mu?

Serbest piyasa bu değil! 70 liralık ürün 500 TL olur mu?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:37
İnternetteki alışveriş sitelerindeki bazı ilanlar fiyatları dikkat çekiyor. Çünkü normalin katbekat üstünde. 100 liraya satılan yumuşatıcı 777 lira, bin liraya satılan bebek bezi 6 bin 666 lira. Peki bu ne anlama geliyor?
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Serbest piyasa bu değil! 70 liralık ürün 500 TL olur mu?
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