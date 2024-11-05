Serbest piyasa bu değil! 70 liralık ürün 500 TL olur mu?

İnternetteki alışveriş sitelerindeki bazı ilanlar fiyatları dikkat çekiyor. Çünkü normalin katbekat üstünde. 100 liraya satılan yumuşatıcı 777 lira, bin liraya satılan bebek bezi 6 bin 666 lira. Peki bu ne anlama geliyor?

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