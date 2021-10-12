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Selçuk Bayraktar 15 sene önce denedi! "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk"

AA
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Giriş: 12.10.2021 15:56
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 15 yıl önce Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Gabar Dağı'nda yapıldı. Deneme uçuşlarına ev sahipliği yapan Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri de terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan İHA'ların başarılarıyla gurur duyuyor. Şırnaklılar, Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.
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