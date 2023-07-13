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Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor! Bakan Işıkhan: Ödemeler 1 yıla kadar erteliyoruz

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Giriş: 13.07.2023 10:24
Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini açıkladı.
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