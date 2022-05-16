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Sektör temsilcileriyle enflasyon buluşması! Konut fiyatları nasıl düşürülecek?

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 09:51
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele programı kapsamında sektör temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati, bugün konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmede neler konuşulacak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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