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Şeker spekülatörlerine kötü haber! Rafları boşaltıp deposunu dolduran şeker yok

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 11:47
Bir süredir şeker fiyatları hakkında yapılan spekülasyonlar yine amacına ulaşamadı. Fırsatçılara engel olmak adına devlet sahada denetimlerini sürdürürken, Türkşeker de, raf fiyat garanti sistemiyle tüketiciyi koruma altına aldı. Devletin, şekeri belirlenen fiyatın üzerinde satan marketlere hem cezai işlem uygulanacak hem de bir daha devletten şeker alamayacak.
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