Seçim öncesi "fırsatçı" zammı mı?

Gıda fiyatları küresel düzeyde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'de aralıksız yükseliyor. Peki fiyatları kim neden yükseltiyor? Seçim dönemlerinde kasıtlı zam mı yapılıyor? TUKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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