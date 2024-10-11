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Savunmaya dev kaynak! Tapu ve noter işlemlerine ek ücret

Savunmaya dev kaynak! Tapu ve noter işlemlerine ek ücret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 23:20
Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Meclise sunulan kanun teklifinde araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılması söz konusu. İşte detayları…
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