Savunmaya dev kaynak! Tapu ve noter işlemlerine ek ücret

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Meclise sunulan kanun teklifinde araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılması söz konusu. İşte detayları…

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