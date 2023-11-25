25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Savunma Sanayii’ne 78 milyar Bütçe! MİT’in bütçesi 3 kat arttı

Savunma Sanayii’ne 78 milyar Bütçe! MİT’in bütçesi 3 kat arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 09:21
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında ayrılan bütçenin 12 milyar 283 milyon lira olduğunu söyledi, Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı bütçeleri ise dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Emeklilere 5 bin TL!
Emeklilere 5 bin TL!
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
80 maddelik torba yasa geliyor
80 maddelik torba yasa geliyor
Çalışan emeklilere ikramiye
Çalışan emeklilere ikramiye
Uluslararası İslami Finans Konferansı!
Uluslararası İslami Finans Konferansı!
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
Araç fiyatları düşer mi, yükselir mi?
Araç fiyatları düşer mi, yükselir mi?
Altında yükseliş sürüyor mu?
Altında yükseliş sürüyor mu?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Daha Fazla Video Göster