Savunma Sanayii’ne 78 milyar Bütçe! MİT’in bütçesi 3 kat arttı

Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında ayrılan bütçenin 12 milyar 283 milyon lira olduğunu söyledi, Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı bütçeleri ise dikkat çekti.

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