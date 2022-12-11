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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ULAQ SİDA müjdesi! Yeni kabiliyetleriyle denizaltı savunma harbi icra edecek

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Giriş: 11.12.2022 16:40
Türkiye savunma sanayisindeki başarılı ürünler ile dünya basınından düşmezken, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den bir müjde daha geldi. Demir yaptığı açıklamada, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırılacağını belirtti. İsmail Demir, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getirerek, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştirdiklerini ifade etti.
ULAQ SİDA’ya yeni kabiliyet müjdesi!
ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyet müjdesi!
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