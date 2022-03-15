Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi? Ukrayna kömürünün yüzde 80’i Donetsk’te

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatındaki hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın kömür rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre ayrılıkçı bölgelerin elindeki gaz ve kömür üretim potansiyeli savaşın tetiklenmesindeki en önemli neden.

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