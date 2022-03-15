15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi? Ukrayna kömürünün yüzde 80’i Donetsk’te

Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi? Ukrayna kömürünün yüzde 80’i Donetsk’te

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 12:32
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatındaki hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın kömür rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre ayrılıkçı bölgelerin elindeki gaz ve kömür üretim potansiyeli savaşın tetiklenmesindeki en önemli neden.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi?
Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi?
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
Milli Savaş Uçağına adım adım!
Milli Savaş Uçağına adım adım!
Nakit satışa indirim önerisi!
Nakit satışa indirim önerisi!
Kar yağışı çiftçiye umut oldu!
Kar yağışı çiftçiye umut oldu!
Binlerce kişi alınacak! İşte başvuru tarihi
Binlerce kişi alınacak! İşte başvuru tarihi
Heyecanlandıran animasyon
Heyecanlandıran animasyon
Altın hesabı nasıl açılır?
Altın hesabı nasıl açılır?
Merkez bankalarında karar haftası
Merkez bankalarında karar haftası
Akın akın geliyorlar
Akın akın geliyorlar
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
THY 163 seferini iptal etti
THY 163 seferini iptal etti
Daha Fazla Video Göster