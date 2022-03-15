15 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi? Ukrayna kömürünün yüzde 80’i Donetsk’te
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatındaki hedeflerinden biri olan Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın kömür rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre ayrılıkçı bölgelerin elindeki gaz ve kömür üretim potansiyeli savaşın tetiklenmesindeki en önemli neden.