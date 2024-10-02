Savaş piyasaları nasıl etkiledi? Altın, döviz ve borsada son durum ne? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi ve İsrail'in Orta Doğu'da ateşi yaymaya yönelik attığı adımlar piyasaları da etkiledi. Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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