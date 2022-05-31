31 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Satış ve kiralamada yeni dönem! İnternetten yapılan işlemlere yeni zorunluluk
İnternetten gayrimenkul satış ve kiralamada yeni dönem başlıyor. Buna göre taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar aylık bilgi verecek. Ayrıntıları A Para muhabiri Ahmet Şimşek aktardı.