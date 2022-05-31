Satış ve kiralamada yeni dönem! İnternetten yapılan işlemlere yeni zorunluluk

İnternetten gayrimenkul satış ve kiralamada yeni dönem başlıyor. Buna göre taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar aylık bilgi verecek. Ayrıntıları A Para muhabiri Ahmet Şimşek aktardı.

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