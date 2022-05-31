31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Satış ve kiralamada yeni dönem! İnternetten yapılan işlemlere yeni zorunluluk

Satış ve kiralamada yeni dönem! İnternetten yapılan işlemlere yeni zorunluluk

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2022 13:29
İnternetten gayrimenkul satış ve kiralamada yeni dönem başlıyor. Buna göre taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar aylık bilgi verecek. Ayrıntıları A Para muhabiri Ahmet Şimşek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Satış ve kiralamada yeni dönem!
Satış ve kiralamada yeni dönem!
Başkan Erdoğan’a sunulacak
Başkan Erdoğan'a sunulacak
Fahiş kira artışına ceza
Fahiş kira artışına ceza
Türkiye ekonomisi büyüyor
Türkiye ekonomisi büyüyor
Mars’taki teknoloji Karadeniz’de kullanılacak
Mars’taki teknoloji Karadeniz’de kullanılacak
İhracatın kalbi Bursa’da atıyor
İhracatın kalbi Bursa'da atıyor
Fahiş konut fiyatına vergi freni!
Fahiş konut fiyatına vergi freni!
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
Ek zam olacak mı?
Ek zam olacak mı?
3600 ek gösterge çalışması tamam
3600 ek gösterge çalışması tamam
Tezgahlarda fiyatlar nasıl?
Tezgahlarda fiyatlar nasıl?
İlk çeyrekte %7 büyüme bekliyoruz
"İlk çeyrekte %7 büyüme bekliyoruz"
Daha Fazla Video Göster