16 Eylül 2025, Salı

Sanayinin çarkları durmayacak: OSB'lere özel su hatları ve arıtma tesisleri kuruluyor
Sanayinin çarkları durmayacak: OSB’lere özel su hatları ve arıtma tesisleri kuruluyor

Sanayinin çarkları durmayacak: OSB'lere özel su hatları ve arıtma tesisleri kuruluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.09.2025 15:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, kenti kuraklık riskine karşı korumak ve su arz güvenliğini sağlamak amacıyla 12 ilçede bir dizi dev projeyi aşamalı olarak hizmete alıyor. Yuvacık Barajı'nın yükünü hafifletmeyi ve yerel kaynakları maksimum verimlilikle kullanmayı hedefleyen çalışmalarla, kentin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması planlanıyor.
