13 Ocak 2022, Perşembe
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Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı
Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksi yıllık ve aylık değişim verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ortaya çıkan tablo büyümenin devam edeceğini işaret etti.