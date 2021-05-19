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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: 'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz

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Giriş: 19.05.2021 10:59
Güncelleme:19.05.2021 11:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zekâ ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank, "Uluslararası bir teknoloji firması ile, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek bir 'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.
'Gaming Academy'i de yakın zamanda hayata geçireceğiz
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