06 Kasım 2023, Pazartesi
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Sakarya Gaz Sahası için yol haritası belli oldu! Arz güvenliği güçlendirilecek
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası rezervinin ekonomiye kazandırılması için alan geliştirme ve üretim kapasitesini artırma çalışmaları hızlandı. İkinci fazdaki çalışmaların 2028 yılında tamamlanması planlanırken projenin ikinci fazı kapsamında 2024 yılı itibarıyla beş kuyuda birden sondaj çalışması yapılacak.