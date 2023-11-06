06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sakarya Gaz Sahası için yol haritası belli oldu! Arz güvenliği güçlendirilecek

Sakarya Gaz Sahası için yol haritası belli oldu! Arz güvenliği güçlendirilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2023 09:14
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası rezervinin ekonomiye kazandırılması için alan geliştirme ve üretim kapasitesini artırma çalışmaları hızlandı. İkinci fazdaki çalışmaların 2028 yılında tamamlanması planlanırken projenin ikinci fazı kapsamında 2024 yılı itibarıyla beş kuyuda birden sondaj çalışması yapılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yol haritası belli oldu! Yeni sondajlar...
Yol haritası belli oldu! Yeni sondajlar...
Yeni intibak düzenlemesi olacak mı?
Yeni intibak düzenlemesi olacak mı?
Öğrenciye 12 taksitle telefon!
Öğrenciye 12 taksitle telefon!
Ekim ayı enflasyon rakamları
Ekim ayı enflasyon rakamları
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini...
Yıl sonu enflasyon tahmini...
Yeni asgari ücret için geri sayım
Yeni asgari ücret için geri sayım
İşte FED’in faiz kararı
İşte FED'in faiz kararı
KYK bursu ve kredisi ne kadar oldu?
KYK bursu ve kredisi ne kadar oldu?
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Kritik ekonomi zirvesi
Kritik ekonomi zirvesi
Daha Fazla Video Göster