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Sahte sitelere dikkat! İnternetten bayram rezervasyonu yaparken dolandırılmayın

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 13:41
Kurban Bayramı ve yaz tatilini fırsat bilen dolandırıcılar sahte sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırıyor. Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Yanıtını A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan adli bilişim uzmanı Mustafa Sansar verdi.
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