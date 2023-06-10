Sahte sitelere dikkat! İnternetten bayram rezervasyonu yaparken dolandırılmayın

Kurban Bayramı ve yaz tatilini fırsat bilen dolandırıcılar sahte sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırıyor. Peki bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Yanıtını A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan adli bilişim uzmanı Mustafa Sansar verdi.

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