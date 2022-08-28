28 Ağustos 2022, Pazar
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Sağlıkta taban ek ödeme katsayıları açıklandı
Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında artık bir ücret dengesizliği olmayacak, tüm uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmadan aynı katsayı kullanılacak.