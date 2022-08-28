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Sağlıkta taban ek ödeme katsayıları açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 14:47
Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında artık bir ücret dengesizliği olmayacak, tüm uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmadan aynı katsayı kullanılacak.
Sağlıkta taban ek ödeme katsayıları açıklandı
Sağlıkta taban ek ödeme katsayıları açıklandı
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