11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sağlık Bakanlığı'nın personel atama başvuruları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın personel atama başvuruları yarın başlıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2021 09:44
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlayacak. Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakın kaçırmayın! Başvurular yarın başlıyor
Sakın kaçırmayın! Başvurular yarın başlıyor
Kadın eli farkı! 6 milyonluk ciro
Kadın eli farkı! 6 milyonluk ciro
Asgari ücret 4000 TL’yi görebilir!
Asgari ücret 4000 TL'yi görebilir!
Devlet desteği çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteği çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Rakamlar farkı ortaya koydu!
Rakamlar farkı ortaya koydu!
Flaş tahmin: 620’lere kadar çıkabilir ama...
Flaş tahmin: 620’lere kadar çıkabilir ama...
EYT’de yaş sınırı kaç olacak?
EYT’de yaş sınırı kaç olacak?
Okul arası turizme yaradı!
Okul arası turizme yaradı!
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Borsa neden yükseliyor?
Borsa neden yükseliyor?
İşte yeni yatırım ve desteklerle tarım sektörü
İşte yeni yatırım ve desteklerle tarım sektörü
Daha Fazla Video Göster