Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek! Kiralara Avrupa çözümü

Kiralardaki fahiş artışa karşı planlanan formül hayata geçerse kiralamak için ev ve işyeri üretecek şirketlere vergi avantajı sağlanacak. Şu ana kadar sadece satmak için gayrimenkul üreten TOKİ'nin yanı sıra belediye şirketlerinin de sisteme dahil edilmesi ve kiralama yapabilmeleri üzerinde duruluyor.

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