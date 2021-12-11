Rüzgarı kucaklayan şehir: Çanakkale! Şehir hangi enerji kaynaklarına sahip?

Yenilenebilir kaynaklar bakımından öne çıkan Çanakkale enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılıyor. Türkiye'de işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) yüzde 7,45'i Çanakkale'de yer alıyor. Peki bu kapasiteye sahip olan kent nasıl enerji üssü haline gelecek? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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