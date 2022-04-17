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Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi

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Giriş: 17.04.2022 12:19
Güncelleme:17.04.2022 12:20
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye yönelik uygulanan 5 tarım ürününde ithalat yasağının kaldırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelen Rus ekibi üretim tesislerinde incelemelerde bulunmuştu. İşte açıklamanın detayları...
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