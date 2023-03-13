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Rusya'dan doğalgaz merkezi açıklaması: Proje rafa kalkmadı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 16:18
Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili Rusya'dan yeni açıklamalar var. Rus yetkili, “Türkiye bu yıl gaz merkezi olacak, proje rafa kalkmadı. Türkiye gaz merkezi projesinde düzenleme olabilir.” dedi. Detayları Rusya'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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