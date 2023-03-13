Rusya'dan doğalgaz merkezi açıklaması: Proje rafa kalkmadı

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili Rusya'dan yeni açıklamalar var. Rus yetkili, “Türkiye bu yıl gaz merkezi olacak, proje rafa kalkmadı. Türkiye gaz merkezi projesinde düzenleme olabilir.” dedi. Detayları Rusya'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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