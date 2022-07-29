29 Temmuz 2022, Cuma
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Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar dolar yatırım! Santralin 2 yıllık harcamaları için peşin para aktarımı yapılıyor
Rusya'nın Ulusal Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye ciddi bir para girişi sağlayacak. Söz konusu para halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için kullanılacak. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.