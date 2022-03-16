Rusya’dan ABD’ye yaptırım misillemesi! ABD yönetiminin en üst düzey isimleri listeye girdi

Birçok ülkeden Rusya'ya art arda yaptırımlar gelirken, Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya'nın, ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere 13 üst düzey ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldığı açıklandı. Bu kararla Amerikalı yetkililerin Rusya'ya girmesi yasaklanıyor.

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