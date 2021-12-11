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Rusya’da enflasyon son 5 yılın zirvesinde! Rus vatandaşlar: Günlük gıdalarda hissediyoruz

A Haber
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Giriş: 11.12.2021 15:37
Rusya son 5 yılının en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Yıllık enflasyonun yüzde 8,38'e çıktığı ülkede gıda fiyatları da el yakıyor. Peki Ruslar enflasyonun küresel artışı karşısında ne düşünüyor, hayat pahalılığı ülkede hangi noktada? İşte Rus vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri...
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