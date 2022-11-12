Rusya ve Türkiye arasında enerji işbirliği

Rusya, Türkiye ile doğalgazda işbirliğinin artacağını açıkladı. 15-16 kasım'da Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenecek olan G-20'de Rusya ile Türkiye arasında hangi anlaşmalar imzalanacak? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.