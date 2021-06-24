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Rusya ve Fransa'dan sonra şimdi de İngiltere'den Türkiye kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 16:51
Güncelleme:24.06.2021 16:55
Rusya ve Fransa'nın ardından İngiltere'nin de Türkiye'ye seyahat sınırlarını kaldırması bekleniyor. Peki İngiliz turistler ne zaman Türkiye'ye gelecek? Gelişmeleri Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

İNGİLİZLER TARİH VERDİ: 28 HAZİRAN...

Türkiye'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısındaki hız dünya ülkelerinin dikkatini çekiyor. Rusya ve Fransa vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmeleri için getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını açıklamaştı. Öte yandan İngiltere de ülkemize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan son durumu aktardı.

Düven, İngiltere'nin her 3 hafta bir seyahat listelerinin güncellenidiğini hatırlatılırken, İngiliz medyasının 28 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı iddia edildi.

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