Rusya-Ukrayna savaşı doğalgazı vurdu! Yüz 60 artış yaşandı

Savaşın faturası giderek ağırlaşmaya devam ediyor. Rusya enerji ihracı konusunda dünyanın önemli ülkelerinden biri. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir gecede yüzde 60 arttı. Savaş Avrupa ekonomisini de vuruyor. Gelişmeleri A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.

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