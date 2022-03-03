03 Mart 2022, Perşembe
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Rusya-Ukrayna savaşı doğalgazı vurdu! Yüz 60 artış yaşandı
Savaşın faturası giderek ağırlaşmaya devam ediyor. Rusya enerji ihracı konusunda dünyanın önemli ülkelerinden biri. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir gecede yüzde 60 arttı. Savaş Avrupa ekonomisini de vuruyor. Gelişmeleri A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.