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Rusya domates ithalat kotasını artırdı! 350 bin ton olan kota 500 bin tona çıktı

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 09:26
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı. Kota 350 binden 500 bin tona yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan ihracatçı Mustafa Borozan anlattı.
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