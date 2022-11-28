28 Kasım 2022, Pazartesi
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Rusya Devlet Kuruluşu Rosatom'dan Akkuyu NGS açıklaması! AB yaptırımları projeyi etkiler mi?
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu tarafından, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin etkileyip etkilemeyeceği hakkında flaş bir açıklama geldi. Rosatom yetkilisi, projenin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov yaptığı açıklamada, "Projenin şu anda en aktif aşaması yürütülmektedir." dedi.