Rus basını: Türkiye ve Rusya, Ukrayna tahılı için anlaştı

Dünyanın gözü kulağı, tahıl tedariki konusunda Ukrayna'dayken, Rus basınında dikkat çeken bir açıklama yer aldı. İzvestia gazetesine konuşan üst düzey yetkililer, Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığını belirtti. Rus basınına göre, tahıl yüklü gemilere Türk ve Rus savaş gemileri eşlik edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Odessa'daki mayınları temizleyecek. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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