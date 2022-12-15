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Rize Valiliğinin turizm master planı! 4 bölge 4 mevsim anlayışı

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Giriş: 15.12.2022 14:35
Rize Valiliği, "Turizm Master Planı" kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Plan kapsamında, Rize'deki 4 yaylaya, kat sınırı getiriliyor. 4 bölge 4 mevsim anlayışı çerçevesinde daha fazla turist çekilecek.
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