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Rize-Artvin Havalimanı'nda yoğunluk! 1 ayda 48 bin yolcu kullandı

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Giriş: 17.06.2022 11:10
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen ikinci, dünyanın da 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ay içinde 48 bin 103 yolcu tercih etti. 4,4 milyar liraya mal olan ve 14 Mayıs 2022’de hizmete açılan havalimanında bu süre içerisinde 372 uçak, iniş-kalkış yaptı.
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