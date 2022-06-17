17 Haziran 2022, Cuma
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Rize-Artvin Havalimanı'nda yoğunluk! 1 ayda 48 bin yolcu kullandı
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen ikinci, dünyanın da 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ay içinde 48 bin 103 yolcu tercih etti. 4,4 milyar liraya mal olan ve 14 Mayıs 2022’de hizmete açılan havalimanında bu süre içerisinde 372 uçak, iniş-kalkış yaptı.