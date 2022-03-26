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Rize-Artvin Havalimanı’nda sona doğru! Bölge halkı heyecanlı

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Giriş: 26.03.2022 09:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın da önümüzdeki ay açılacağı müjdesini verdi. Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacak projede son çalışmalar yapılıyor. Bölge halkı da dev proje için heyecanla gün sayıyor.
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