11 Eylül 2021, Cumartesi
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Rize-Artvin Havalimanı Türkiye'de 2'nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Rize-Artvin Havalimanının alt yapısında yapılması planlanan 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu tamamlandı. Havalimanı dolgusunda yüzde 97, üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.