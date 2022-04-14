14 Nisan 2022, Perşembe
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Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi
14 Mayıs 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.