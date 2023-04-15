15 Nisan 2023, Cumartesi
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Rezerv konutlar nereye yapılacak?
İstanbul'da bir buçuk milyon riskli konutun yenilenmesi için çalışmalar başladı. Kentin her iki yakasında uydu kentler kurulacak. Ayrıca, TOKİ yeni indirim kampanyası başlattı. Detayları A haber muhabiri İslim Çobanoğlu ve konuğu Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı.