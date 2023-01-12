Restoranlara ’fiyatlar sabitlensin’ çağrısı

Zincir marketlerin peş peşe yaptığı 'fiyat sabitleme' ve 'indirim' kampanyası diğer sektörlerde de karşılık buldu. Restoranlara da fiyat sabitleme çağrısı yapılacağı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl aktardı.

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