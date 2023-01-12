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Restoranlara 'fiyatlar sabitlensin' çağrısı

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 13:17
Güncelleme:12.01.2023 13:46
Zincir marketlerin peş peşe yaptığı 'fiyat sabitleme' ve 'indirim' kampanyası diğer sektörlerde de karşılık buldu. Restoranlara da fiyat sabitleme çağrısı yapılacağı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl aktardı.
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Restoranlara ’fiyatlar sabitlensin’ çağrısı
Restoranlara 'fiyatlar sabitlensin' çağrısı
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