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Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

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Giriş: 18.05.2021 09:30
Güncelleme:18.05.2021 09:37
2021 restoranlar ne zaman açılacak | 1 Haziran'a kadar sadece paket servisle açılmalarına izin verilen kafe ve restoranlar Avrupa modeli istiyor: Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar kaldırıma masa atsın. İşte kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme süreci içerisinde gündeme gelen rahatlama formülünün ayrıntıları...
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
Türkiye'de normalleşme adımları... Kafe ve restoranlara Avrupa modeli
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