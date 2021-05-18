Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

2021 restoranlar ne zaman açılacak | 1 Haziran'a kadar sadece paket servisle açılmalarına izin verilen kafe ve restoranlar Avrupa modeli istiyor: Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar kaldırıma masa atsın. İşte kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme süreci içerisinde gündeme gelen rahatlama formülünün ayrıntıları...