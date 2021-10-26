26 Ekim 2021, Salı
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Resmi gazetede yayınlandı! Akaryakıtta eşel mobil sistemi sürecek
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber'de anlattı..