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Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına balon balığı avlayanlara, balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak. Karar 2023 yılına kadar uygulamaya konuldu. Zehirli etinden dolayı ticari değeri olmayan balon balığının dişleriyle insan parmağını bile kopartabildiği biliniyor.