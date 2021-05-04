Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına balon balığı avlayanlara, balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak. Karar 2023 yılına kadar uygulamaya konuldu. Zehirli etinden dolayı ticari değeri olmayan balon balığının dişleriyle insan parmağını bile kopartabildiği biliniyor.