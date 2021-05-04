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Videolar Ekonomi Videoları Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

DHA
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Giriş: 04.05.2021 08:37
Güncelleme:04.05.2021 08:46
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına balon balığı avlayanlara, balık başı 5 Türk Lirası ödeme yapılacak. Karar 2023 yılına kadar uygulamaya konuldu. Zehirli etinden dolayı ticari değeri olmayan balon balığının dişleriyle insan parmağını bile kopartabildiği biliniyor.
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