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Rekabet Kurumu fahiş fiyatı durdurdu! Fiyat artışı hakkında 5 zincir markete uyarı

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Giriş: 09.05.2022 11:41
Rekabet Kurumu, beyaz eşya fiyatlarında fahiş fiyatların önüne geçmek adına bir uygulamada bulundu. 5 zincir marketin rekabeti bitirmeye dayalı politikaları dolayısıyla beyaz eşya üreticilerini uyararak e-Ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı konusunda uyardı.
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