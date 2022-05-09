09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Rekabet Kurumu fahiş fiyatı durdurdu! Fiyat artışı hakkında 5 zincir markete uyarı
Rekabet Kurumu, beyaz eşya fiyatlarında fahiş fiyatların önüne geçmek adına bir uygulamada bulundu. 5 zincir marketin rekabeti bitirmeye dayalı politikaları dolayısıyla beyaz eşya üreticilerini uyararak e-Ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı konusunda uyardı.